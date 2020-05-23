МЗС України прокоментувало рішення США вийти з угоди про «відкрите небо»

Міністерство закордонних справ України прокоментувало рішення Сполучених Штатів вийти з Договору про відкрите небо (ДВН).

«Міністерство закордонних справ України взяло до уваги офіційне повідомлення Державного департаменту США про наміри США вийти з Договору з відкритого неба (ДВН). Україна якнайбільше зацікавлена у збереженні та подальшій імплементації цього Договору, але за умови його добросовісного виконання усіма без виключення державами-учасницями. Починаючи з моменту підписання (24 березня 1992 р.), Україна завжди була відданою ДВН, який є одним з базових міжнародних договорів у сфері європейської безпеки і контролю над озброєннями та об’єднує 34 держави-учасниці, включаючи європейські країни, США та Канаду», – мовиться у повідомленні відомства.

Як зазначили в МЗС, режим «відкритого неба» сприяв імплементації Резолюції ГА ООН «Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів». Зокрема регулярним спостережними польотам США вздовж узбережжя окупованого Криму, що «сприяло нормалізації поведінки РФ у цих водах».

«Проте, починаючи з 2015 р., роль та ефективність ДВН у цілому поступово знижується через неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг за військовою активністю РФ у найбільш критичних для безпеки України районах – над тимчасово окупованою територією АР Крим і м. Севастополь, Донецької та Луганської областей внаслідок їх окупації Росією та заборони польотів над ними, як і над ділянками території РФ, прилеглими до державного кордону України», –наголосили у МЗС.

При цьому, як зазначили у міністерстві, Україна закликає всіх держав-учасниць договору докласти максимальних зусиль для пошуків виходу з ситуації, що склалася.

Влада США оголосила 21 травня про вихід із угоди про «відкрите небо», в якому беруть участь 35 країн. Водночас Трамп заявляв про готовність укласти нову угоду.

Угода про «відкрите небо» почала діяти у 2002 році. Її підписали 34 країни, включно з Росією. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.