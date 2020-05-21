Трамп заявив про вихід США з угоди про «відкрите небо» – ЗМІ

Влада США оголосила 21 травня про вихід із угоди про «відкрите небо», в якому беруть участь 35 країн. Як повідомила агенція Reuters, високопоставлений представник Білого дому заявив, що причина виходу – постійне порушення умов цього договору з боку Росії, однак конкретних інцидентів не назвав.

Агентство Associated Press повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа вже сповістила про своє рішення іноземних партнерів, але не уточнює, кого саме.

Як передає агенція AFP, Трамп підтвердив, що США виходять з угоди про «відкрите небо», і він заявив, що є «хороші шанси» для укладення нової угоди.

Росія на офіційному рівні поки це не коментувала, але у МЗС країни сказали, що повідомлення про вихід США з угоди не отримували.

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Угода про «відкрите небо» почала діяти у 2002 році. Її підписали 34 країни, включно з Росією. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.

За даними The Wall Street Journal, у жовтні 2020 року президент США Дональд Трамп підписав документ, який сигналізував про наміри його адміністрації вийти з Угоди про відкрите небо.