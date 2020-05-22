У Росії назвали «необґрунтованим» вихід США з угоди про «відкрите небо»

Сполучені Штати безпідставно заявляють про вихід з угоди про «відкрите небо», заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Рябков 22 травня звинуватив США у спробах підважити міжнародну безпеку та відсутності доказів порушення угоди з боку Кремля.

За словами російського дипломата, заяви США «повністю безпідставні».

Рішення Вашингтона прокоментували 10 країн з 34 учасників угоди, в тому числі Франція та Німеччина.

«Ми шкодуємо через заяку Сполучених Штатів щодо планів вийти з угоди про «відкрите небо», хоча й поділяємо тривогу щодо того, як її виконує Росія», – йдеться в спільній заяві, яку оприлюднило міністерство закордонних справ Росії.

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Напередодні державний секретар США Майк Помпео заявив про низку порушень умов угоди про «відкрите небо» з боку Росії. В тому числі він вказав на створення дозаправочної станції для літаків «відкритого неба» на території незаконно анексованого Криму.

Влада США оголосила 21 травня про вихід із угоди про «відкрите небо», в якому беруть участь 35 країн. Водночас Трамп заявляв про готовність укласти нову угоду.

Угода про «відкрите небо» почала діяти у 2002 році. Її підписали 34 країни, включно з Росією. Вона покликана підняти рівень міжнародної стабільності шляхом дозволу країнам-підписантам здійснювати розвідувальні польоти над своїми територіями.

Протягом останніх років спостерігачі США звинувачували Росію у зловживанні своїми правами: здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.