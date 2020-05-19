Помпео та Маас обговорили протистояння російській агресії в Україні

Держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорили «виклики у світі», серед яких «протистояння тривалій агресії Росії проти України», повідомив Держдепартамент США.

Іншими питаннями, які в телефонній розмові 18 травня перебували в центрі уваги очільників зовнішньополітичних відомств, є подолання пандемії COVID-19 у світі та «стримування дестабілізаційних дій Ірану на Близькому Сході».

Помпео за підсумками розмови з Маасом назвав Німеччину «критично важливим союзником США у відповіді на виклики безпеки та у просуванні миру та безпеки у світі».

Німеччина разом із Францією, Росією та Україною є учасницею «нормандського формату» переговорів про мирне врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. У грудні за підсумками переговорів у Парижі Берлін був названий місцем наступного саміту глав чотирьох держав.