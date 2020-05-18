МЗС: учасники Мінського процесу не досягли консенсусу з приводу Консультативної ради з ОРДЛО

Учасники Мінського процесу не досягли консенсусу з приводу Консультативної ради з ОРДЛО, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Правда полягає у тому, що не було досягнуто консенсусу з усіма учасниками процесу з приводу Консультативної ради», – сказав Кулеба.

Він заперечив інформацію про те, що ідею Консультативної ради «зарубала» Німеччина.

«Є тільки один тренд: Україна наполягає, що вона не буде вести прямі переговори з представниками так званих «ДНР» і «ЛНР», – наголосив міністр.

Кулеба запевнив, що «ніякої таємної дипломатії» під час переговорів по Донбасу немає.

«Ми всі прекрасно розуміємо, що наші російські співрозмовники дуже талановиті у «разводняці». [канцлер Німеччини Анґела] Меркель або [президент Франції Емманюель] Макрон можуть поговорити з [президентом Росії Володимиром] Путіним, [президент України Володимир] Зеленський може поговорити з Путіним, [заступник голови Кремля Дмитро] Козак може поговорити з [головою Офісу президента України Андрієм] Єрмаком, [радник Меркель Ян] Хеккер може поговорити з Козаком. Але це не означає, що хтось за чиєюсь спиною про щось домовляється. Коли мова доходить до рішень, то жодні рішення, які б стосувалися України, без України, звичайно, прийняти неможливо», – підкреслив голова МЗС.

11 березня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську було домовлено на зустрічі 25 березня підписати рішення про створення так званої «консультативної ради». Офіційно документи зустрічі не були оприлюднені. Їх 13 березня опублікувало видання «Дзеркало тижня».

В опублікованому документі, зокрема, йшлося про те, що в так званій «консультативній раді» мають вести переговори повноважні представники України, з одного боку, і її окремих районів у Донецькій і Луганській областях, із іншого, а Росія стає спостерігачем разом із Німеччиною, Францією та ОБСЄ. На думку критиків, це означає визнання суб’єктності незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних і скеровуваних Росією і визнаних в Україні терористичними, а також визнання кремлівської тези про «внутрішній конфлікт» в Україні, бо Росія зі сторони переговорів із Україною перетворюється лише на стороннього спостерігача.

25 березня засідання ТКГ відбулося у форматі відеоконференції, і рішення про створення «консультативної ради» все ж не ухвалювалося.