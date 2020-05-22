Радник Трампа заявив про його бажання подовжити угоду про обмеження ядерної зброї з Росією

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ймовірно добиватиметься подовження дії угоди з Росією про скорочення оборонного озброєння, або СНО-ІІІ (відома також як «Новий СТАРТ»). Про це повідомив радник Трампа з національної безпеки Роберт О’Браєн 21 травня.
О’Браєн зробив свою заяву того ж дня, коли Вашингтон заявив про вихід із угоди про «Відкрите небо», в якому беруть участь 35 країн.
У відповідь на питання каналу Fox News про те, що планує Трамп відмовитися також і від «Нового Старту», О’Браєн відповів негативно.
«Ми плануємо почати дружні переговори з росіянами щодо контролю ядерної зброї», – сказав він.
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Водночас, хоча Кремль вже висловлював готовність до розширення, адміністрація Трампа закликає долучити до цієї угоди також Китай. Під час телефонної розмови між Трампом та Путіним 7 травня президент США повідомив, що «США віддані ідеї ефективного контролю над озброєнням, який включатиме не лише Росію, але й Китаю».
Пекін, чий ядерний арсенал поступається російському та американському, висловлював зацікавленість у таких переговорах.
Угода про СНО-ІІІ – це головна угода про обмеження ядерного озброєння між Росією та США, дія якої збігає наступного року.
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Цей документ підписали 2010 року тодішні президенти США і Росії Барак Обама і Дмитро Медведєв. Він обмежив американський і російський ядерні арсенали, встановивши максимальні кількості засобів доставки – далекосяжних бомбардувальників, шахтних ракет наземного базування і ракет на підводних човнах – а також кількість боєголовок на бойовому чергуванні.
Чинність договору збігає в лютому 2021 року, хоча він передбачає можливість продовжувати її на п’ять років, якщо сторони погодяться на це.
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