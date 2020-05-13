Посол Росії в ООН заявив, що блокуватиме спроби США продовжити збройне ембарго проти Ірану

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Москва блокуватиме спроби США продовжити дію збройного ембарго проти Ірану, дія якого завершується в жовтні, і відновити санкції ООН проти Тегерану.

Небензя сказав про це 12 травня. Це означає, що США матимуть труднощі з продовженням ембарго у Раді безпеки ООН, де Росія має право вето.

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео нещодавно заявляв про намір всіма можливими способами домогтися поширення заборони на продаж зброї Ірану після жовтня 2020 року.

Небензя заявив, що ембарго є «побічним продуктом» ядерної угоди, що заважає Тегерану розвивати ядерну зброю у відповідь на зняття санкцій. На думку Росії, зрозуміло, що дія ембарго закінчиться в жовтні, сказав він під час відеоконференції.

Він назвав «смішним» аргумент США про те, що Вашингтон все ще є членом ядерної угоди з Іраном через два роки після того, як Трамп вивів Сполучені Штати з угоди.

Незважаючи на те, що президент Дональд Трамп відмовився від участі в угоді, США стверджують, що залишають за собою право застосовувати санкції, які передбачені у випадку «значного недотримання умов» з боку Ірану.

Ця позиція ґрунтується на юридичному аргументі Держдепартаменту, що хоча США більше не займаються ядерною угодою, вони при цьому залишаються її учасником за умовами резолюції Ради б езпеки ООН, яка її закріпила.

Вперше про бажання Вашингтону подовжити збройне ембарго Помпео заявив 29 квітня, висловивши сподівання, що Рада безпеки ООН подовжить дію обмеження до того, як її термін закінчиться восени. Тоді президент Ірану Хасан Роугані відповів, погрожуючи «нищівною відповіддю», якщо США продовжать роботу в цьому напрямку.

Ядерна угода з Іраном була підписана в 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з «шісткою» переговорників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти і згорнути ядерну програму в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу та завершення дії збройного ембарго.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп називав цю угоду помилковою і «найгіршою» в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом і зробив це в 2018 році, а також повернув суворі американські санкції проти Ірану.

Іран звинувачує в порушенні ядерної угоди США, а також інших учасників угоди, в першу чергу з Європейського союзу, які, за словами Тегерана, не зуміли пом’якшити наслідки цих санкцій.

Франція, Німеччина і Велика Британія, які в угоді представляють Євросоюз, намагалися врятувати угоду і розробили складну систему фінансово-бартерних операцій, щоб оминути санкції США й надати Іранові деяке полегшення, але в Тегерані кажуть, що цього не досить.

Іран поступово відійшов від своїх зобов'язань за угодою після виходу з неї США. Вашингтон вважає, що ядерна програма Ірану секретно працює над створенням зброї, натомість Тегеран заявляє про її мирний характер.