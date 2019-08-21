«Непередбачувана» політика Трампа може викликати таку ж відповідь – голова МЗС Ірану

Іран заявляє про відданість виконанню угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, але «непередбачувана» поведінка президента Сполучених Штатів Дональда Трампа може викликати дзеркальну відповідь Тегерану – таку заяву зробив 21 серпня міністра закордонних справ Ірану Джавад Заріф у своєму виступі в Стокгольмському інституті дослідження проблем миру.

«Взаємна непередбачуваність призведе до хаосу. Президент Трамп не може бути непередбачуваним і водночас очікувати, що інші поводитимуться передбачувано», – заявив він.

Заріф також звернувся до сусідів Ірану, висловивши думку, що збільшення видатків на купівлю західної зброї не посилить стабільність у регіоні Перської затоки.

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«Араби затоки не зможуть досягнути безпеки (в регіоні – ред.), витрачаючи мільярди на купівлю західного озброєння… Жодні масштаби закордонної військової присутності (в Затоці – ред.) не дозволять уникнути нестабільності», – сказав представник Ірану.

Водночас він повторив тезу, що Тегеран і надалі вважає угоду про нерозповсюдження ядерної зброї «наріжним каменем міжнародної правомірності» і залишається відданим її положенням.

Такий коментар Заріфа пролунав за день після того, як державний секретар США Майк Помпео звинуватив Тегеран та його союзників у розпаленні «терору та неспокою» в конфліктах на території Іраку, Лівану, Сирії та Ємену, що призводить «до спустошливих гуманітарних наслідків».

Помпео, виступаючи на сесії Ради безпеки ООН на Близькому сході, застеріг від припинення збройного ембарго щодо Ірану. Рішення щодо ембарго дійсне до жовтня 2020 року.

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Іран звинувачує в порушенні ядерної угоди США, президент яких Дональд Трамп 2018 року вивів свою країну з неї і повернув суворі американські санкції проти Ірану, а також інших учасників угоди, в першу чергу з Європейського союзу, які, за словами Тегерана, не зуміли пом’якшити наслідки цих санкцій.

Франція, Німеччина і Велика Британія, які в угоді представляють Євросоюз, намагалися врятувати угоду і розробили складну систему фінансово-бартерних операцій, щоб оминути санкції США й надати Іранові деяке полегшення, але в Тегерані кажуть, що цього не досить.