Помпео знову обіцяє домогтися подовження збройного ембарго проти Ірану

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео повторив заяви про свій намір всіма можливими способами домогтися поширення заборони на продаж зброї Ірану після жовтня 2020 року. Про це він заявив 9 травня, в другу річницю виходу США з ядерної угоди між Іраном та шістьма західними країнами.

З того моменту, за словами Помпео, «США вибудували найпотужнішу систему санкцій в історії та завадили Ірану фінансувати та озброювати терористів на мільярди доларів».

«США застосують всі дипломатичні інструменти, щоб забезпечити подовження ембарго на продає зброї з боку Організації об’єднаних націй. Ми не приймемо їхній (Ірану – ред.) статус-кво насильства та терору. І ми ніколи не дозволимо Ірану отримати ядерну зброю», – заявив Помпео.

На думку державного секретаря, Близький схід став більш мирним внаслідок відмови Вашингтону від цієї угоди, а американці – в більшій безпеці.

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Помпео нагадав також і про 75 річницю перемоги союзників над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні в Європі, відзначену 9 травня.

«Сьогодні ми майємо справу з серйозним викликом регіональному миру від іншого безконтрольного режиму, і ми знову закликаємо міжнародну спільноту об’єднатися, аби зупинити головного спонсора антисемітизму в світі», – стверджує він.

Вперше про бажання Вашингтону подовжити збройне ембарго Помпео заявив 29 квітня, висловивши сподівання, що Рада безпеки ООН подовжить дію обмеження до того, як її термін закінчиться восени. Тоді президент Ірану Хасан Роугані відповів, погрожуючи «нищівною відповіддю», якщо США продовжать роботу в цьому напрямку.

Ядерна угода з Іраном була підписана в 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з «шісткою» переговорників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти і згорнути ядерну програму в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу та завершення дії збройного ембарго.

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Під час виборчої кампанії Дональд Трамп називав цю угоду помилковою і «найгіршою» в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом і зробив це в 2018 році, а також повернув суворі американські санкції проти Ірану.

Іран звинувачує в порушенні ядерної угоди США, а також інших учасників угоди, в першу чергу з Європейського союзу, які, за словами Тегерана, не зуміли пом’якшити наслідки цих санкцій.

Франція, Німеччина і Велика Британія, які в угоді представляють Євросоюз, намагалися врятувати угоду і розробили складну систему фінансово-бартерних операцій, щоб оминути санкції США й надати Іранові деяке полегшення, але в Тегерані кажуть, що цього не досить.

Іран поступово відійшов від своїх зобов'язань за угодою після виходу з неї США. Вашингтон вважає, що ядерна програма Ірану секретно працює над створенням зброї, натомість Тегеран заявляє про її мирний характер.