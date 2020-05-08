У столиці Ірану стався землетрус, є загиблий і потерпілі

У столиці Ірану Тегерані вночі 8 травня стався землетрус магнітудою 5,1, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина, ще семеро зазнали травм. Значна частина жителів залишили свої будинки, побоюючись продовження підземних поштовхів.

Землетрус стався незабаром після півночі, епіцентр розташовується поблизу міста Дамаван, приблизно за 70 кілометрів на схід від Тегерана, на глибині 7 кілометрів, повідомляє Геофізичний центр Тегеранського університету.

Гора Дамаван має висоту понад 5600 метрів і є найвищою вершиною Ірану.