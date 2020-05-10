HRW закликає Іран не переслідувати активістів через протести щодо збиття українського літака

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликала владу Ірану припинити судове переслідування тих, хто проводив в країні мирні акції після помилкового збиття українського пасажирського літака поблизу Тегерана 8 січня.

Правозахисна група заявила, що з кінця квітня іранські суди засудили 13 осіб, в тому числі кількох студентів, до тюремного ув’язнення, очевидно, за те, що вони брали участь у мирній акції протесту.

Влада Ірану раніше заявила, що заарештувала 30 осіб у зв’язку з протестами, а деталей про точну кількість тих, кого заарештували безпосередньо за збиття лайнера, не вказала.

«Влада Ірану слідує за звичним сценарієм дій щодо ухилення від відповідальності, відмовляючись надати будь-які подробиці розслідуванні стосовно винуватців смертельної помилки, але судові чиновники не витрачають час на винесення вироків людям, які протестували через загибель 176 осіб», – заявили у Human Rights Watch.

Офіційний Тегеран раніше заявив, що розслідує трагічний інцидент, втім влада не повідомляє жодних подробиць такого розслідування.

У HRW кажуть, що сім’ї деяких жертв висловили стурбованіст, що пандемія коронавірусу уповільнює встановлення справедливості у цій справі.

Правозахисна організація наполягає, що Іран повинен провести прозоре розслідування і співпрацювати з міжнародними організаціями.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

11 березня з’явилась інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте досі жодних повідомлень про передачу Україні «чорних скриньок» не було.