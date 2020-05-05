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06 травня 2020, Київ 00:25
Новини | Міжнародні

В Ірані вбили трьох членів Корпусу вартових Ісламської революції

Стрілянина сталася поблизу кордону Ірану з Іраком

Озброєні невідомі вбили трьох членів іранського Корпусу вартових Ісламської революції під час стрілянини поблизу кордону Ірану з Іраком, повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними агентства Tasnim, афілійованого з Корпусом вартових Ісламської революції, серед загиблих є полковник.

Як йдеться в повідомленні, «кілька контрреволюціонерів» також загинули в боях біля курдського міста Дівандарре, приблизно за 60 кілометрів від іракського кордону.

Ніяких подробиць про приналежність озброєних немає.

У згаданому районі раніше відбувалися періодичні бої між іранськими силами і курдськими сепаратистами, а також бойовиками, пов'язаними з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

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