В Ірані вбили трьох членів Корпусу вартових Ісламської революції

Озброєні невідомі вбили трьох членів іранського Корпусу вартових Ісламської революції під час стрілянини поблизу кордону Ірану з Іраком, повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними агентства Tasnim, афілійованого з Корпусом вартових Ісламської революції, серед загиблих є полковник.

Як йдеться в повідомленні, «кілька контрреволюціонерів» також загинули в боях біля курдського міста Дівандарре, приблизно за 60 кілометрів від іракського кордону.

Ніяких подробиць про приналежність озброєних немає.

У згаданому районі раніше відбувалися періодичні бої між іранськими силами і курдськими сепаратистами, а також бойовиками, пов'язаними з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».