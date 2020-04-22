Трамп розпорядився відкривати вогонь по іранських катерах для самооборони

Президент США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ військово-морському флоту відкривати вогонь по іранських бойових катерах, які перешкоджатимуть вільному пересуванню в морі.

Минулого тижня в Перській затоці було зафіксовано кілька інцидентів за участю катерів Корпусу вартових ісламської революції, які здійснювали маневри в небезпечній близькості від американських бойових кораблів, зокрема від есмінця «Пол Гамільтон».

«Я наказав військово-морському флоту США відкривати вогонь і знищувати будь-які іранські канонерські човни, якщо вони заважатимуть нашим кораблям у морі», – написав Трамп у твітері.

Напружені відносини між США та Іраном ще більш загострилися на початку року після операції Сполучених Штатів з убивства іранського генерала Кассема Солеймані і наступного обстрілу американських баз в Іраку з іранської території, в результаті якого постраждали десятки військовослужбовців.