Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 січня 2020, Київ 07:05
Новини | Міжнародні

Трамп обговорив із Салехом подальшу присутність американських військових в Іраку

Президент Іраку Бархам Салех (л) та президент США Дональд Трамп (п) зустрілися у Швейцарії 22 січня

Дивитись коментарі

Президент США Дональд Трамп та його іракський колега Бархам Салех погодилися з необхідністю подальшої присутності американських військових на території Іраку, повідомив Білий дім після зустрічі лідерів у Швейцарії 22 січня.

«Двоє лідерів погодилися з важливістю продовження економічної та безпекової співпраці Сполучених Штатів та Іраку, включно з боротьбою проти «Ісламської держави», – інформує Білий дім.

Двоє президентів зустрілися вперше після вбивства Сполученими Штатами іранського генерала Касема Солеймані на території Іраку.

З моменту вторгнення в Ірак міжнародної коаліції на чолі зі США у 2003 році Багдад намагається балансувати між Вашингтоном і Тегераном, який має потужний вплив на шиїтських бойовиків.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG