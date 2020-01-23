Трамп обговорив із Салехом подальшу присутність американських військових в Іраку

Президент США Дональд Трамп та його іракський колега Бархам Салех погодилися з необхідністю подальшої присутності американських військових на території Іраку, повідомив Білий дім після зустрічі лідерів у Швейцарії 22 січня.

«Двоє лідерів погодилися з важливістю продовження економічної та безпекової співпраці Сполучених Штатів та Іраку, включно з боротьбою проти «Ісламської держави», – інформує Білий дім.

Двоє президентів зустрілися вперше після вбивства Сполученими Штатами іранського генерала Касема Солеймані на території Іраку.

З моменту вторгнення в Ірак міжнародної коаліції на чолі зі США у 2003 році Багдад намагається балансувати між Вашингтоном і Тегераном, який має потужний вплив на шиїтських бойовиків.