США та Ірак відновили спільні операції проти угруповання «Ісламська держава»

США та Ірак відновили спільні операції проти угрупування «Ісламська держава». Також Вашингтон сподівається відновити найближчим часом тренувальні програми для підготовки іракських військових, повідомляє газета The New York Times і агентство AP з посиланням на чиновників США.

Спільні операції були припинені на початку січня. Це сталося після того, як парламент Іраку ухвалив резолюцію про виведення американських військ із території країни. Приводом стало вбивство в Багдаді іранського генерала Гасема Солеймані в результаті удару США. Ірак завив, що своїми діями Вашингтон порушив суверенітет країни.

США відмовилися виводити війська. Вони побоювалися, що «Ісламська держава» може скористатися нестабільною ситуацією на Близькому Сході і зміцнити позиції в регіоні. До продовження співпраці Вашингтона і Багдада в боротьбі з екстремістським угруповванням закликали лідери Німеччини, Франції і Великобританії.

Американські військові брали участь у підготовці іракських сил з 2015 року. За підтримки Вашингтона Багдаду вдалося послабити вплив угруповання «Ісламська держава», яке кілька років тому контролювало значні території в Іраку і Сирії.