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16 січня 2020, Київ 15:08
Новини | Міжнародні

США та Ірак відновили спільні операції проти угруповання «Ісламська держава»

Американський військовий на авіабазі в Мосулі, Ірак, 2017 рік

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США та Ірак відновили спільні операції проти угрупування «Ісламська держава». Також Вашингтон сподівається відновити найближчим часом тренувальні програми для підготовки іракських військових, повідомляє газета The New York Times і агентство AP з посиланням на чиновників США.

Спільні операції були припинені на початку січня. Це сталося після того, як парламент Іраку ухвалив резолюцію про виведення американських військ із території країни. Приводом стало вбивство в Багдаді іранського генерала Гасема Солеймані в результаті удару США. Ірак завив, що своїми діями Вашингтон порушив суверенітет країни.

США відмовилися виводити війська. Вони побоювалися, що «Ісламська держава» може скористатися нестабільною ситуацією на Близькому Сході і зміцнити позиції в регіоні. До продовження співпраці Вашингтона і Багдада в боротьбі з екстремістським угруповванням закликали лідери Німеччини, Франції і Великобританії.

Американські військові брали участь у підготовці іракських сил з 2015 року. За підтримки Вашингтона Багдаду вдалося послабити вплив угруповання «Ісламська держава», яке кілька років тому контролювало значні території в Іраку і Сирії.

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