Тисячі іракців вийшли на вулиці Багдаду на протест проти військової присутності США

Тисячі іракців зібралися у двох місцях у центрі Багдаду 24 січня після того, як відомий у країні шиїтський клірик Моктада ас-Садр закликав до «мільйонного» протесту проти військової присутності США в Іраку.

Протестувальники зібралися вранці 24 січня на площі Аль-Хуррія в центрі Багдаду і поблизу головного університету міста.

Чоловіки і жінки вийшли на вулиці з іракськими прапорами і скандуючи гасла проти США, що очолюють військову коаліцію проти бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Іраку й Сирії.

Головні дороги Багдаду заблоковані силовиками, а міська Зелена зона, в якій розташовані закордонні місії, перекрита бетонними бар’єрами.

5 січня парламент Іраку ухвалив резолюцію, в якій закликав іноземні війська залишити країну. Це сталося після повітряного удару в США, внаслідок якого 3 січня поблизу Багдаду загинув іранський генерал Касем Солеймані.

Однак після зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і його іракським колегою Бархамом Саліхом 22 січня в кулуарах засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, Білий дім заявив, що обидві сторони домовилися про необхідність збереження американської військової присутності в Іраку.

З моменту вторгнення в Ірак міжнародної коаліції на чолі зі США у 2003 році Багдад намагається балансувати між Вашингтоном і Тегераном, який має потужний вплив на шиїтських бойовиків.

Від початку жовтня іракці виходять на вулиці Багдаду й інших міст з вимогою збільшення кількості робочих місць, подолання корупції і поліпшення сфери послуг. Від початку заворушень загинули понад 400 людей.