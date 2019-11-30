Протести в Іраку тривають попри обіцянку прем’єра піти у відставку

Антиурядові акції протесту продовжилися в Іраку 30 листопада, наступного дня після того, як прем’єр-міністр Аділь Абдул-Махді заявив про намір піти у відставку на тлі майже двомісячних антиурядових протестів.

У столиці Іраку Багдаді протестувальники кидали каміння в силовиків, які вишикувалися за бетонними бар’єрами для захисту урядових будівель.

«Ми не покинемо барикади доти, доки режим не впаде, доки ми не отримаємо роботу, воду, електрику», – сказав один з учасників протесту.

За даними медиків і очевидців, 30 листопада щонайменше 16 людей були поранені після того, як сили безпеки відкрили вогонь по демонстрантах, що намагалися штурмувати поліцейський відділок в місті Насирія.

З початку жовтня іракці виходять на вулиці Багдада та інших міст з вимогою збільшення кількості робочих місць, подолання корупції і поліпшення сфери послуг. Від початку заворушень загинули понад 400 людй.