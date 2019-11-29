Прем’єр Іраку пообіцяв подати у відставку на тлі нових смертей протестувальників

Прем’єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді пообіцяв подати у відставку після нових смертей на антиурядових протестах.

77-річний Абдул-Махді заявив, що подасть до парламенту заяву на звільнення, щоб депутати змогли обрати новий уряд. У своєму зверненні він не уточнив, коли це зробить.

Абдул-Махді став прем’єром лише минулоріч.

29 листопада головний клірик шиїтів Іраку Верховний аятолла Алі ас-Сістані засудив застосування проти антиурядових протестувальників вогню на ураження і закликав демонстрантів відмовитися від насильства і вандалізму. Сістані також закликав парламент Іраку відмовитися від підтримки уряду

Звернення з’явилося на наступний день після того, як понад 40 людей загинули під час протестів. 29 листопада з’явилася інформація про ще 15 загиблих.

Протести в Іраку тривають з 1 жовтня 2019 року. Їхні учасники невдоволені нестачею робочих місць, перебоями в подачі електроенергії, браком чистої води, поганою освітою, охороною здоров’я, а також загальною корупцією. Загалом загинуло понад 400 людей.

Ірак є п’ятим за величиною виробником й експортером нафти у світі. Водночас, за оцінками, близько 20% населення країни живуть у бідності. Безробіття серед молоді сягає 25%, що вдвічі більше, ніж загалом по країні.