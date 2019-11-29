Головний клірик шиїтів Іраку закликав парламент відмовитися від підтримки уряду

Головний клірик шиїтів Іраку Верховний аятолла Алі ас-Сістані засудив застосування проти антиурядових протестувальників вогню на ураження і закликав демонстрантів відмовитися від насильства і вандалізму.

Сістані також закликав парламент Іраку відмовитися від підтримки уряду на тлі протестів, внаслідок яких від початку жовтня загинули щонайменше 350 людей і тисячі були поранені.

«Парламент, з якого складається цей чинний уряд, просять переглянути свій вибір у цьому питанні й діяти відповідно до інтересів Іраку ... щоб зберегти кров своїх дітей», – сказав Сістані у проповіді, яку виголосив його представник у священному місті Кербела після п’ятничної молитви 29 листопада.

Щонайменше 33 людини загинули внаслідок сутичок між силами безпеки Іраку й антиурядовими протестувальниками 28 листопада. Цей день став одним із найкривавіших відтоді, як протести почалися близько двох місяців тому.

Іракські військові 28 листопада заявили, що в декількох провінціях були створені «кризові осередки» для «наведення порядку і безпеки».

Протести в Іраку тривають з 1 жовтня 2019 року. Їхні учасники невдоволені нестачею робочих місць, перебоями в подачі електроенергії, браком чистої води, поганою освітою, охороною здоров’я, а також загальною корупцією.

Ірак є п’ятим за величиною виробником й експортером нафти у світі. Водночас, за оцінками, близько 20% населення країни живуть у бідності. Безробіття серед молоді сягає 25%, що вдвічі більше, ніж загалом по країні.