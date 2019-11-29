33 людини загинули за день протестів в Іраку

Щонайменше 33 людини загинули внаслідок сутичок між силами безпеки Іраку й антиурядовими протестувальниками 28 листопада. Цей день став одним із найкривавіших відтоді, як протести в Іраку почалися близько двох місяців тому.

Іракські військові 28 листопада заявили, що в декількох провінціях були створені «кризові осередки» для «наведення порядку і безпеки».

Щонайменше 25 людей загинули 28 листопада в південному місті Насірія, коли силовики застосували бойові патрони і сльозогінний газ, щоб розблокувати два мости, перекриті протестувальниками. За повідомленням медиків і безпекових служб, мітингувальники підпалили поліцейський відділок.

За деякими повідомленнями, бойові кулі також використовувалися на мосту Аграр у Багдаді, коли протестувальники намагалися потрапити до так званої «Зеленої зони».

Там розташовані будівлі парламенту й уряду. Четверо людей загинули.

Ще чотири людини загинули в сутичках у південному місті Наджаф. Напередодні розгніваний натовп підпалив консульство Ірану, скандуючи «Іран, геть з Іраку». Співробітники консульства встигли залишити його, перш ніж протестувальники штурмували будівлю.

Напад засудило Міністерство закордонних справ Іраку, заявивши, що він «націлений на завдання шкоди історичним зв’язкам Іраку й Ірану». Три тижні тому мітингувальники вже напали на інше консульство Тегерану в місті Кербела.

Зі свого боку, МЗС Ірану звинуватило Багдад у нездатності захистити консульські установи і вимагає рішучих заходів проти «агресорів».

Хоча протест в першу чергу викликаний внутрішньоіракськими проблеми, чимало учасників протестів висловлювали невдоволення впливом Ірану на внутрішні справи Іраку.

Протести наразі не вгамували й обіцянки прем’єр-міністра Аделя Абдель Магді змінити склад свого кабінету, зменшити зарплати високопосадовцям та зменшити безробіття.

Протести в Іраку тривають з 1 жовтня 2019 року. Їхні учасники невдоволені нестачею робочих місць, перебоями в подачі електроенергії, браком чистої води, поганою освітою, охороною здоров’я, а також загальною корупцією.

Загалом від початку протестів в Іраку загинули близько 350 людей, тисячі були поранені.

Ірак є п’ятим за величиною виробником й експортером нафти у світі. Водночас, за оцінками, близько 20% населення країни живуть у бідності. Безробіття серед молоді сягає 25%, що вдвічі більше, ніж загалом по країні.