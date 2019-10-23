Військові США, які виходять з Сирії, покинуть Ірак упродовж місяця – Міноборони

Міністр оборони Іраку Надж аль-Шаммарі заявив, що сили США, які виводяться з Сирії до Іраку, покинуть його країну протягом чотирьох тижнів. Як передає агенція Associated Press, Шаммар 23 жовтня сказав, що американські війська «транзитом» через Ірак вирушать в Кувейт, Катар або Сполучені Штати.

Раніше сьогодні міністр оборони США Марк Еспер прибув до Багдада з неоголошеним візитом на тлі заяви іракських військових, що війська США, які покидають Сирію, не можуть залишатися в Іраку.

22 жовтня Еспер заявив, що передислоковані війська залишаться в Іраку «тимчасово» – до повернення в США, хоча спочатку голова Пентагону казав журналістам, що всі американські війська, які вилітають із Сирії, перебуватимуть на заході Іраку та продовжуватимуть операції проти екстремістського угрупування «Ісламська держава».

США мають майже 5200 військовослужбовців в Іраку, які є частиною очолюваної США міжнародної коаліції проти ісламістів.

Раніше президент США Дональд Трамп вирішив вивести всі тисячу військовослужбовців з північно-західної частини Сирії.

Але пізніше Пентагон заявив, що Вашингтон розглядає питання все ж залишити там деякі сили, щоб блокувати отримання бойовиками прибутків від нафтових родовищ в регіоні.