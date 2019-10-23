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23 Жовтень 2019, Київ 14:27
Новини | Міжнародні

Військові США, які виходять з Сирії, покинуть Ірак упродовж місяця – Міноборони

Міністр оборони Іраку Надж аль-Шаммарі

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Міністр оборони Іраку Надж аль-Шаммарі заявив, що сили США, які виводяться з Сирії до Іраку, покинуть його країну протягом чотирьох тижнів. Як передає агенція Associated Press, Шаммар 23 жовтня сказав, що американські війська «транзитом» через Ірак вирушать в Кувейт, Катар або Сполучені Штати.

Раніше сьогодні міністр оборони США Марк Еспер прибув до Багдада з неоголошеним візитом на тлі заяви іракських військових, що війська США, які покидають Сирію, не можуть залишатися в Іраку.

22 жовтня Еспер заявив, що передислоковані війська залишаться в Іраку «тимчасово» – до повернення в США, хоча спочатку голова Пентагону казав журналістам, що всі американські війська, які вилітають із Сирії, перебуватимуть на заході Іраку та продовжуватимуть операції проти екстремістського угрупування «Ісламська держава».

/**/ /**/ /**/ Міністр оборони США Марк Еспер
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США можуть залишити війська в Сирії для охорони нафтових родовищ

США мають майже 5200 військовослужбовців в Іраку, які є частиною очолюваної США міжнародної коаліції проти ісламістів.

Раніше президент США Дональд Трамп вирішив вивести всі тисячу військовослужбовців з північно-західної частини Сирії.

Але пізніше Пентагон заявив, що Вашингтон розглядає питання все ж залишити там деякі сили, щоб блокувати отримання бойовиками прибутків від нафтових родовищ в регіоні.

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