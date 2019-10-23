Голова Пентагону прибув з неоголошеним візитом в Ірак

Міністр оборони США Марк Еспер прибув до Багдада з неоголошеним раніше візитом. У планах Еспера – зустріч з іракським прем’єром і тамтешнім міністром оборони.

Візито відбувається на тлі заяви іракських військових, що війська США, які вилітають із Сирії, не мають дозволу залишатися в Іраку.

«Всі війська США, які були виведені з Сирії, отримали дозвіл на в’їзд в Іракський Курдистан для того, щоб покинути Ірак», – заявило військове командування Іраку.

22 жовтня в Саудівській Аравії Еспер заявив, що передислоковані війська залишаться в Іраку «тимчасово» – до повернення в Сполучені Штати, хоча спочатку голова Пентагону казав журналістам, що всі американські війська, які вилітають із Сирії, перебуватимуть на заході Іраку та продовжуватимуть операції проти екстремістського угрупування «Ісламська держава».

США мають майже 5200 військовослужбовців в Іраку, які є частиною очолюваної США міжнародної коаліції проти ісламістів.

Раніше президент США Дональд Трамп вирішив вивести всі тисячу військовослужбовців з північно-західної частини Сирії.

Але пізніше Пентагон заявив, що Вашингтон розглядає питання все ж залишити там деякі сили, щоб блокувати отримання бойовиками прибутків від нафтових родовищ в регіоні.