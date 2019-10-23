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23 Жовтень 2019, Київ 12:59
Новини | Міжнародні

Голова Пентагону прибув з неоголошеним візитом в Ірак

Міністр оборони США Марк Еспер

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Міністр оборони США Марк Еспер прибув до Багдада з неоголошеним раніше візитом. У планах Еспера – зустріч з іракським прем’єром і тамтешнім міністром оборони.

Візито відбувається на тлі заяви іракських військових, що війська США, які вилітають із Сирії, не мають дозволу залишатися в Іраку.

«Всі війська США, які були виведені з Сирії, отримали дозвіл на в’їзд в Іракський Курдистан для того, щоб покинути Ірак», – заявило військове командування Іраку.

22 жовтня в Саудівській Аравії Еспер заявив, що передислоковані війська залишаться в Іраку «тимчасово» – до повернення в Сполучені Штати, хоча спочатку голова Пентагону казав журналістам, що всі американські війська, які вилітають із Сирії, перебуватимуть на заході Іраку та продовжуватимуть операції проти екстремістського угрупування «Ісламська держава».

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США мають майже 5200 військовослужбовців в Іраку, які є частиною очолюваної США міжнародної коаліції проти ісламістів.

Раніше президент США Дональд Трамп вирішив вивести всі тисячу військовослужбовців з північно-західної частини Сирії.

Але пізніше Пентагон заявив, що Вашингтон розглядає питання все ж залишити там деякі сили, щоб блокувати отримання бойовиками прибутків від нафтових родовищ в регіоні.

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