Ірак: ще 28 людей загинули під час протестів, протестувальники штурмували консульства Ірану

Щонайменше 28 людей загинули внаслідок сутичок між службами безпеки і антиурядовими протестувальниками 28 листопада. Таким чином, вже як мінімум 350 людей були вбиті під час хвилі протестів, яка триває в Іраку майже два місяці. Ще сотні отримали поранення.

Щонайменше 24 людини загинули 28 листопада в південному місті Насірія, коли силовики застосували бойові патрони та сльозогінний газ, щоб розблокувати два мости, перекриті протестувальниками. За повідомленням медиків та безпекових служб, мітингарі підпалили поліцейський відділок.

За деякими повідомленнями, бойові кулі також використовувалися на мосту Аграр у Багдаді, коли протестувальники намагалися потрапити до так званої «Зеленої зони». Там розташовані будівлі парламенту та уряду. Четверо людей загинули.

Також відомо про постраждалих у сутичках в південному місті Наджаф. Напередодні розгніваний натовп підпалив консульство Ірану, скандуючи «Геть Іран з Іраку». Співробітники консультсва встигли залишити його, перш ніж протестувальники штурмували будівлю.

Напад засудило міністерство закордонних справ Іраку, заявивши, що він «націлений на завдання шкоди історичним зв’язкам Іраку та Ірану» . Три тижні тому мітингарі вже напали на інше консультво Тегерану в місті Карбала.

Зі свого боку, МЗС Ірану звинуватило Багдад у нездатності захистити консульські установи і вимагає рішучих заходів проти «агресорів».

Хоча протест в першу чергу викликаний внутрішньоіракськими проблеми, чимало учасників протестів висловлювали невдоволення впливом Ірану на внутрішні справи Іраку.

Протести наразі не вгамували й обіцянки прем’єр-міністра Аделя Абдель Магді змінити склад свого кабінету, зменшити зарплатні високопосадовцям та зменшити безробіття.

Протести в Іраку тривають з 1 жовтня 2019 року. Їх учасники невдоволені нестачею робочих місць, перебоями в подачі електроенергії, браком чистої води, поганою освітою, охороною здоров’я, а також загальною корупцією.

Ірак є п’ятим за величиною виробником та експортером нафти у світі. Водночас, за оцінками, близько 20% населення країни живуть у бідності. Безробіття серед молоді сягає 25%, що вдвічі більше, ніж загалом по країні.