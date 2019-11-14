Ірак: у Багдаді вбито четверо протестувальників, 62 отримали поранення

Внаслідок сутичок в центрі столиці Іраку Багдаду 14 листопада загинули четверо людей, ще 62 поранені, повідомляє місцева влада.

Сутички сталися в районі Хілані поблизу площі Тахрір, де мітинги тривають вже декілька тижнів. Про це журналістам повідомили представники медичних та безпекових установ на умовах анонімності.

Протести здебільшого тривають у Багдаді та переважно шиїтських південних провінціях.

З 1 жовтня в результаті придушення в основному беззбройних демонстрантів іракськими силовиками загинули вже понад 320 людей. Іракський уряд, тим не менше, не зміг придушити протести, які стали наймасштабнішими за останні роки.

Демонстранти невдоволені нестачею робочих місць, перебоями в подачі електроенергії, браком чистої води, поганою освітою, охороною здоров’я, а також загальною корупцією.

Ірак є п’ятим за величиною виробником та експортером нафти у світі. Водночас, за оцінками, близько 20% населення країни живуть у бідності. Безробіття серед молоді сягає 25%, що вдвічі більше, ніж загалом по країні.