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14 листопада 2019, Київ 12:13
Новини | Міжнародні

Ірак: у Багдаді вбито четверо протестувальників, 62 отримали поранення

Учасники протестів у центрі Багдаду, 12 листопада 2019 року

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Внаслідок сутичок в центрі столиці Іраку Багдаду 14 листопада загинули четверо людей, ще 62 поранені, повідомляє місцева влада.

Сутички сталися в районі Хілані поблизу площі Тахрір, де мітинги тривають вже декілька тижнів. Про це журналістам повідомили представники медичних та безпекових установ на умовах анонімності.

Протести здебільшого тривають у Багдаді та переважно шиїтських південних провінціях.

З 1 жовтня в результаті придушення в основному беззбройних демонстрантів іракськими силовиками загинули вже понад 320 людей. Іракський уряд, тим не менше, не зміг придушити протести, які стали наймасштабнішими за останні роки.

Десять людей загинули минулої доби у тривалих протестах в Іраку – відео
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Десять людей загинули минулої доби у тривалих протестах в Іраку – відео

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Демонстранти невдоволені нестачею робочих місць, перебоями в подачі електроенергії, браком чистої води, поганою освітою, охороною здоров’я, а також загальною корупцією.

Ірак є п’ятим за величиною виробником та експортером нафти у світі. Водночас, за оцінками, близько 20% населення країни живуть у бідності. Безробіття серед молоді сягає 25%, що вдвічі більше, ніж загалом по країні.

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