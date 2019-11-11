Протести в Іраку: ще четверо людей загинуло, 130 поранені – правозахисники

Четверо учасників протестів вбиті, ще близько 130 отримали поранення в ході нічних сутичок із силовиками в місті Насірія на півдні Іраку, повідомляє напівофіційна Верховна комісія Іраку з прав людини.

Це сталося під час заворушень поблизу місцевого директорату з питань освіти, коли силові структури застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. За даними комісії, деякі поранені перебувають у тяжкому стані.

Тим часом представниця ООН в Іраку Жанін Генніс-Пласхарт 11 листопада зустрілася з шиїтським лідером Іраку Верховним аятоллою Алі ас-Сістані в священному для шиїтів місті Наджаф. Метою зустрічі було обговорення низки реформ, які ООН запропонувала напередодні.

Читайте також: США закликали владу Іраку зупинити насильство щодо протестувальників​

За словами Генніс-Пласхарт, ас-Сістані заявив, що «підтримує проведення серйозних реформ у розумний період часу». Однак, додає вона, клірик висловив занепокоєння тим, що «політичні сили недостатньо серйозно налаштовані впровадити ці реформи».

З 1 жовтня в результаті придушення в основному беззбройних демонстрантів іракськими силовиками загинули щонайменше 320 людей. Іракський уряд, тим не менше, не зміг придушити протести, які стали наймасштабнішими за останні роки.

Демонстранти невдоволені нестачею робочих місць, перебоями в подачі електроенергії, браком чистої води, поганою освітою, охороною здоров’я, а також загальною корупцією.

Ірак є п’ятим за величиною виробником та експортером нафти у світі. Водночас, за оцінками, близько 20% населення країни живуть у бідності. Безробіття серед молоді сягає 25%, що вдвічі більше, ніж загалом по країні.