В Іраці навели оновлені дані числа жертв двох днів насильства

В Іраці навели оновлені дані числа жертв насильства, що охопило країну з 25 жовтня внаслідок сутичок силовиків із антиурядовими демонстрантами.

За даними Іракської комісії з прав людини, в цих сутичках за минулі два дні загинули не менш ніж 63 демонстранти.

Поранені внаслідок цього насильства 2 тисячі 592 людини, серед того й силовики, повідомили правозахисники.

Зокрема, протягом 26 жовтня шість людей загинули у столиці Багдаді й у місті Насірія на півдні країни, повідомив член комісії Алі аль-Баяті.

За повідомленням, сотні демонстрантів намагалися прорвати кордони, встановлені силовиками в центрі Багдаду, на вході до так званої «зеленої зони» з підвищеними заходами безпеки, в якій розташовані урядові установи, іноземні посольства й міжнародні представництва. Силовики вдалися до подразливого газу, щоб зупинити юрбу.

Демонстранти також влаштували наметовий табір на центральній площі Багдаду Тахрір, що стала центром протестів.

Нинішні протести спалахнули 25 жовтня і продовжилися 26-го як реакція на жорстоке придушення владою низки інших, не пов’язаних між собою спонтанних акцій протесту по всій країні впродовж попереднього місяця. За той час у перебігу протестів проти корупції, безробіття чи відсутності елементарних державних і громадських послуг були вбиті майже 200 людей.

Іракські військові визнали, що застосували проти демонстрантів «надмірну силу», і заявили, що «почали притягати до відповідальності командирів, які здійснили ці неправильні дії».

Остання хвиля протестів стала найбільш смертоносною від часу, як у 2017 року в Іраці оголосили про поразку екстремістського угруповання «Ісламська держава». Її розглядають як перший значний виклик, що постав перед урядом прем’єр-міністра Аділя Абдель-Магді, який прийшов до влади майже рік тому.