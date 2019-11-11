США закликали владу Іраку зупинити насильство щодо протестувальників

США закликали владу Іраку припинити застосування насильства щодо протестувальників, реформувати виборчу систему та провести дострокові вибори, йдеться у повідомленні Білого дому від 10 листопада.

«США приєднуються до місії допомоги ООН в Іраку, закликаючи іракський уряд припинити насильство проти протестуючих і виконати обіцянку президента Саліха здійснити виборчу реформу та провести дострокові вибори», – йдеться в повідомленні.

У Білому домі висловили, зокрема, глибоку стурбованість «тривалими нападами на протестувальників, громадських активістів та ЗМІ, а також обмеженням доступу до інтернету в Іраку».

З 1 жовтня в результаті придушення в основному беззбройних демонстрантів іракськими силовиками загинули близько 300 людей. Іракський уряд, тим не менше, не зміг придушити протести, які стали наймасштабнішими за останні роки. Демонстранти невдоволені нестачею робочих місць, перебоями в подачі електроенергії, браком чистої води, поганою освітою, охороною здоров’я, а також загальною корупцією.