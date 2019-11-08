Антиурядові протести в Іраку: через сутички з силовиками загинули щонайменше 10 людей

Щонайменше шестеро людей були застрелені іракськими силами безпеки в Багдаді в ході антиурядових протестів в Іраку, які не вщухають. Поліція і медики повідомили 7 листопада, що десятки людей були поранені в сутичках.

Поліція відкрила вогонь проти протестувальників біля моста Шухада в центральній частині Багдада, в результаті чого були поранені щонайменше 35 людей.

Демонстранти намагалися прибрати огородження біля двох мостів, що ведуть до західного берега річки Тигр, і вивільнити доступ до укріпленої силовиками зеленої зони, де розташовані урядові будівлі та іноземні посольства, втім сили безпеки цьому завадили.

Стрілянину застосували і проти демонстрантів, які влаштовували багатоденний сидячий страйк в Басрі, центрі нафтової промисловості країни. Щонайменше чотири людини загинули.

Повідомляється також про сутички і в інших місцях на півдні Іраку, в тому числі в порту Умм-Каср, куди надходить більша частина необхідних для економіки Іраку зерна, рослинних масел і цукру.

Влада заявила, що відновила 7 листопада роботу нафтопереробного заводу в Насирії, який заблокували напередодні протестувальники.

Іракський уряд не зміг придушити протести, які стали наймасштабнішими за останні роки. В результаті придушення в основному беззбройних демонстрантів з 1 жовтня загинули понад 260 людей. Демонстранти невдоволені нестачею робочих місць, перебоями в подачі електроенергії, браком чистої води, поганою освітою, охороною здоров’я, а також загальною корупцією.