Щонайменше 17 людей загинули після поновлення протестів в Іраку

Щонайменше 14 людей загинули, ще понад 800 поранені після того, як іракські силовики вночі відкрили вогонь по протестувальниках у шиїтському священному місті Карбала, повідомили джерела серед медиків та сил безпеки 29 жовтня.

Ще троє демонстрантів померли в південному місті Нассірія від ран, отриманих на попередніх акціях протесту.

28 жовтня стало четвертим днем другої хвилі протестів проти уряду прем'єр-міністра Аделя Абдула Магді, якого демонстранти звинувачують у корупції.

У цілому після початку протестів проти корупції, безробіття та поганого врядування загинули щонайменше 250 людей.

Серія протестів, яка розпочалася на початку жовтня, стала найбільш кривавою відтоді, як екстремістське угруповання «Ісламська держава» зазнало поразки в Іраку в 2017 році. Ці опозиційні виступи є першим великим викликом уряду Магді, який прийшов до влади майже рік тому.

Впливовий шиїтський священнослужитель Моктада ас-Садр, який допоміг привести до влади коаліційний уряд Магді, 28 жовтня закликав до дострокових виборів. Це сталося після того, як у столиці країни Багдаді було оголошено комендантську годину.