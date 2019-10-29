Тисячі людей відмовляються покидати площу Тахрір у центрі Багдада, незважаючи на комендантську годину, запроваджену іракською владою. Усю країну охопили акції протестів – їхні учасники незадоволені високим безробіттям, поганими умовами життя і корупцією. Протести тривають ось уже місяць – після короткого затишшя вони з новою силою спалахнули 25 жовтня. Тільки в той день жертвами заворушень і запеклих зіткнень із поліцією стали 74 людини – всього ж за цей місяць загинули понад 200 іракців. Число постраждалих наближається до чотирьох тисяч. Більшість демонстрантів – студенти. Учасники протестів підпалили офіси основних політичних партій країни, а також будівлі, що належать уряду і силовим структурам. (Відео Reuters)