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29 жовтня 2019, Київ 20:17
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В Іраку за час протестів загинуло вже 200 людей. Запроваджено комендантську годину – відео

В Іраку за час протестів загинуло вже 200 людей. Запроваджено комендантську годину – відео
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Тисячі людей відмовляються покидати площу Тахрір у центрі Багдада, незважаючи на комендантську годину, запроваджену іракською владою. Усю країну охопили акції протестів – їхні учасники незадоволені високим безробіттям, поганими умовами життя і корупцією. Протести тривають ось уже місяць – після короткого затишшя вони з новою силою спалахнули 25 жовтня. Тільки в той день жертвами заворушень і запеклих зіткнень із поліцією стали 74 людини – всього ж за цей місяць загинули понад 200 іракців. Число постраждалих наближається до чотирьох тисяч. Більшість демонстрантів – студенти. Учасники протестів підпалили офіси основних політичних партій країни, а також будівлі, що належать уряду і силовим структурам. (Відео Reuters)

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