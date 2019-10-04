За станом на 4 жовтня кількість загиблих учасників антиурядових виступів в Іраку досягла 45 осіб. Такі дані наводять поліція і медики. Співробітники сил безпеки неодноразово застосовували зброю проти маніфестантів у Багдаді та містах із переважно шиїтським населенням на півдні країни. Акції протесту проти зростання безробіття, особливо серед молоді, злиднів і корупції тривають від початку тижня. 4 жовтня у зверненні до співгромадян і парламенту прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель Магді заявив, що «чарівного вирішення» проблем, які стоять перед країною, немає. Він визнав справедливість вимог учасників протестів і повідомив про звільнення більше ніж тисячу чиновників, запідозрених у хабарництві і розкраданні державних коштів. Влада запровадила комендантську годину в столиці і низці міст у південних провінціях. Обмежений доступ в інтернет, щоб перешкодити самоорганізації протестувальників за допомогою соціальних мереж. (Відео Reuters)