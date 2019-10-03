Ірак: на фоні протестів у «зеленій зоні» Багдаду пролунав вибух

Пізно ввечері 2 жовтня у «зеленій зоні» Багдаду, де знаходяться урядові та дипломатичні будівлі, пролунав вибух. Про це очевидці розповіли агентству Reuters.

Причина вибуху невідома.

Того ж дня влада Іраку оголосила комендантську годину у Багдаді з 8-ї вечора, а також на півдні країни, де за останні два дні у сутичках протестуючих з силовиками загинули щонайменше дев’ять і поранені понад 400 людей.

Тисячі людей вийшли на вулиці Багдада, Насирії та інших міст, щоб висловити протест проти корупції в державі, безробіття, відключень електроенергії і нестачі води.

Повідомляється, що на тлі протестів був заблокований доступ в Інтернет та соціальні мережі на більшій частині території Іраку, включаючи столицю.

Нинішні антиурядові протести вважаються найбільшими в Іраку, відколи рік тому вступив на посаду прем’єр-міністра Аділь Абдул-Махді.

Протести по всьому Іраку за останні місяці призвели до поранень десятків людей.