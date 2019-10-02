Ірак: за два дні антиурядових протестів загинули щонайменше 9 людей

Через сутички між антиурядовими демонстрантами та іракськими силами безпеки за останні два дні загинули щонайменше дев’ятеро людей, повідомили представники влади.

Тисячі людей вийшли на вулиці Багдада, Насирії та інших міст, щоб висловити протест проти корупції в державі, безробіття, відключень електроенергії і нестачі води.

Повідомляється, що на тлі протестів був заблокований доступ в Інтернет та соціальні мережі на більшій частині території Іраку, включаючи столицю.

2 жовтня в Багдаді поліція застосувала сльозогінний газ і патрони, намагаючись розігнати демонстрантів у кількох районах.

Комендантську годину запровадили в містах Насирія, Ель-Амара та Хілла.

Уряд звинуватив у заворушеннях «групи підбурювачів», але пообіцяв вирішити проблеми протестувальників.

Нинішні антиурядові протести вважаються найбільшими в Іраку, відколи рік тому вступив на посаду прем’єр-міністра Аділь Абдул-Махді.

Протести по всьому Іраку за останні місяці призвели до поранень десятків людей.