Антиурядові протести в Іраку: 2 людини загинули, 200 поранені

Через сутички між іракськими силами безпеки і антиурядовими демонстрантами в столиці Іраку Багдаді одна людина загинула і 200 були поранені, повідомили представники влади.

Чиновники заявили, що також один протестувальник загинув і ще близько 20 були поранені в місті Насірія після подібної акції протесту.

1 жовтня сотні демонстрантів зібралися на головній площі Тахрір у столиці Іраку, щоб висловити протест проти корупції в державі, безробіття і поганих громадських послуг, зокрема відключення електроенергії і нестачі води.

Повідомляється, що поліція спробувала розігнати натовп, коли деякі демонстранти намагалися пройти в район, де розташовані будівлі урядових установ та іноземних посольств. Деякі протестувальники у відповідь кидали каміння в поліцейських.

Міністерство охорони здоров’я Іраку заявило, що серед постраждалих 160 цивільних і 40 представників сил безпеки.

Протести по всьому Іраку за останні місяці призвели до поранень десятків людей.

Новий уряд в Іраку на чолі з Аділем Абдул-Махді прийшов до влади в жовтні 2018 року.