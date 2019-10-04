Ірак: під час масових протестів загинула щонайменше 21 людина

В Іраку на антиурядових мітингах загинули щонайменше 21 людина, сотні – зазнали поранень. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Зазначається, що серед загиблих як цивільні особи, так і співробітники поліції.

Урядові сили безпеки застосували бойові патрони і сльозогінний газ для розгону демонстрації. У столиці Іраку Багдаді введений цілодобову комендантську годину. Влада обмежила доступ в інтернет на 75% території країни.

Протести в Іраку почалися на початку жовтня. Вони носять стихійний характер. Демонстранти в різних містах виступають проти корупції і безробіття. Вони також незадоволені відключеннями електроенергії і нестачею води. Також в соціальних мережах з'явилися вимоги мітингувальників про відставку уряду.