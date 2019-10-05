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05 Жовтень 2019, Київ 19:07
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Протестувальники в Іраку втікають від пострілів (відео)

Протестувальники в Іраку втікають від пострілів (відео)
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Місто Ен-Насирія, що на Півдні Іраку вчора стало ареною протистояння між учасниками антиурядових демонстрацій та поліції. Тільки тут від вогню іракських урядових сил безпеки загинули 18 людей, передає Reuters. Загалом за 5 днів протесту кількість загиблих зросла до 93 людей, майже 4000 поранених. Заворушення спалахнули на півдні Іраку, в районах, де переважає шиїтське населення. Протестний рух швидко поширився на інші провінції, у тому числі столицю – Багдад. Демонстранти вимагають нормального електропостачання, чистої води, дотримання санітарних норм і перемоги над корупцією в органах влади. Відео Reuters

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