Ірак: число загиблих під час протестів перевищило 90

Кількість загиблих на п’ятий день масових протестів у Іраку зросла до 93 людей, майже 4000 постраждали.

Про це 5 жовтня повідомила комісія з прав людини парламенту країни.

Заворушення спалахнули на півдні Іраку, в районах, де переважає шиїтське населення. Протестний рух швидко поширився на інші провінції, у тому числі столицю – Багдад. Демонстранти вимагають нормального електропостачання, чистої води, дотримання санітарних норм і перемоги над корупцією в органах влади.

Прем’єр-міністр країни Адель Абдул Махді 4 жовтня закликав співгромадян до спокою і пообіцяв провести реформи. Один з найбільш впливових кліриків в Іраку поклав провину за акти насильства на політиків, заявивши, що їм не вдалося поліпшити життя іракців і закликав владу прислухатися до вимог протестуючих.