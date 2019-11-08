У Багдаді п'ятнадцятий день поспіль не припиняються антиурядові протести, перша хвиля яких прокотилася всією країною з початку жовтня. Служби безпеки продовжують використовувати проти учасників акцій бойову зброю, в результаті чого за останню добу загинуло щонайменше 10 осіб. Із них щонайменше 6 людей були застрелені іракськими силами безпеки в Багдаді. Вогнепальну зброю застосували і проти демонстрантів, які влаштовували багатоденний сидячий страйк у Басрі, центрі нафтової промисловості країни. Щонайменше 4 людини загинули. Повідомляють також про сутички і в інших місцях на півдні Іраку, в тому числі в порту Умм-Каср, куди надходить більша частина необхідних для економіки Іраку зерна, рослинних масел і цукру. (Відео Reuters)