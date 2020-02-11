Пентагон: 109 військових США отримали черепно-мозкові травми після атаки Ірану на авіабазу в січні

109 американських військових отримали легкі черепно-мозкові травми після атаки Ірану на авіабазу «Айн-аль-Асад» в Багдаді в січні, повідомило Міністерство оборони України.

За даними відомства, 76 військових уже повернулися на службу.

Раніше Пентагону повідомляв про 64 травмованих. Загалом це вже вп’яте американська влада підвищує кількість постраждалих. Оборонне відомство пояснює це тим, що для прояву симптомів потрібен час.

Cпочатку президент США Дональд Трамп заперечував інформацію про постраждалих унаслідок ракетного удару по базах, який стався 8 січня в Багдаді, де дислоковані війська США й інших країн західної коаліції.

В Тегерані заявили, що це був лише перший елемент помсти за ліквідацію Сполученими Штатами чільного іранського командувача генерала Касема Солеймані 3 січня

У відповідь на удар Сполучені Штати запровадили нові економічні санкції проти Ірану.