Помпео: США відновлюють стратегію стримування Ірану, Росії і Китаю

Ліквідація одного з керівників Корпусу вартових ісламської революції Гасема Солеймані є частиною ширшої стратегії стримування супротивників Сполучених Штатів. Об'єктами цієї стратегії також є Росія і Китай, заявив 13 січня держсекретар США Майк Помпео.

Помпео виступив у Гуверівському інституті при Стенфордському університеті з промовою «Відновлення стратегії стримування: приклад Ірану», присвяченій «відновленню справжньої стратегії стримування» щодо Ірану після того, як стратегія попередніх адміністрацій заохотила Тегеран до його «підривної діяльності». «Ваш ворог повинен розуміти, що ми не тільки маємо можливості змусити його заплатити ціну за його дії, але ми насправді готові це зробити», – заявив Помпео. Він піддав критиці адміністрацію Барака Обами, яка уклала в 2015 році так звану ядерну угоду з Іраном і, за словами держсекретаря, додала сміливості Тегерану.

Майк Помпео наполягає, що об’єктом стратегії стримування є не лише Іран. Він згадав постачання Україні бойової зброї, денонсацію Договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності і випробування американських ракет середньої дальності як частину цих стратегічних зусиль щодо Росії. США також розширили масштаби військово-морських навчань у Південно-Китайському морі у відповідь на мілітаризацію Китаєм островів, чия приналежність оскаржується різними країнами.