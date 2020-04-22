Іран заявляє про успішний запуск військового супутника

Іранський Корпус вартових Ісламської революції 22 квітня повідомив про запуск військового супутника після місяців невдалих спроб.

Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

«Перший військовий супутник Ірану був запущений цього ранку з центрального Ірану в два етапи. Запуск був успішний, супутник вийшов на орбіту», – повідомило державне телебачення Ірану.

На своєму офіційному сайті Корпус вартових Ісламської революції повідомив, що супутник досяг орбіти висотою 425 кілометрів над поверхнею Землі.

Протягом останніх місяців Іран здійснив кілька невдалих запусків супутників. Державний департамент США і Пентагон заявили, що такі запуски спрямовані на вдосконалення ракетної програми Ірану.

Іран заперечував звинувачення. Тегеран висловлював наміри сконструювати ще п'ять супутників до березня 2021 року.