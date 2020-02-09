Іран запустив супутник, але він не зміг досягти орбіти Землі

Іран запустив свій супутник «Зафар», але він не зміг досягти орбіти Землі, повідомило іранське державне телебачення.

За словами речника космічної програми Міністерства оборони Ахмада Хоссеїні, «Зафар» не досяг орбіти, тому що не набрав необхідної швидкості.

Це щонайменше третій невдалий запуск супутника в Ірані з початку 2019 року.

Американська влада вважає, що запуск супутника є частиною програми розвитку балістичних ракет. На думку США, технологія зможе застосовуватися під час використання ядерних боєголовок. Іран заперечує звинувачення.