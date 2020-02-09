Іран обіцяє запустити супутник «у наступні кілька годин»

Іранський уряд обіцяє запустити супутник «у наступні кілька годин».

За день до цього ЗМІ повідомляли, що запуск відклали на кілька годин.

Водночас іранський міністр інформації та комунікаційних технологій Мохаммад Джавад Азарі Джагромі повідомив, що «супутник «Зафар» випустять на обіту сьогодні» із міста Семнана.

Минулого року щонайменше два запуски іранських супутників завершилися невдало.

Американська влада вважає, що запуск супутника є частиною програми розвитку балістичних ракет. На думку США, технологія зможе застосування під час використання ядерних боєголовок. Іран заперечує звинувачення.