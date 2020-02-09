Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 лютого 2020, Київ 18:15
Новини | Міжнародні

Іран обіцяє запустити супутник «у наступні кілька годин»

Минулого року щонайменше два запуски іранських супутників завершилися невдало

Іранський уряд обіцяє запустити супутник «у наступні кілька годин».

За день до цього ЗМІ повідомляли, що запуск відклали на кілька годин.

Водночас іранський міністр інформації та комунікаційних технологій Мохаммад Джавад Азарі Джагромі повідомив, що «супутник «Зафар» випустять на обіту сьогодні» із міста Семнана.

Минулого року щонайменше два запуски іранських супутників завершилися невдало.

Американська влада вважає, що запуск супутника є частиною програми розвитку балістичних ракет. На думку США, технологія зможе застосування під час використання ядерних боєголовок. Іран заперечує звинувачення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG