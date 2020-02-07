США обурені насильством в Іраку – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив 6 лютого, що Вашингтон обурений насильством проти протестувальників в іракському місті Наджаф. Помпео закликав Багдад "негайно відреагувати на законне невдоволення».

Заява керівника зовнішньої політики США оприлюднена наступного дня після того, як щонайменше вісім іракських протестувальників загинули внаслідок штурму антиурядового табору протесту. Напад здійснили прихильники впливового шиїтського клірика Муктади ас-Садра.

Ас-Садр спершу підтримав демонстрації, але в останні кілька днів змінив позицію, схвалюючи призначення прем’єр-міністром Іраку Мухаммеда Тауфіка Аллаві. Висловлювання ас-Садра, який раніше говорив, що виступає проти будь-якого іноземного втручання в справи Іраку, останніми місяцями все частіше збігаються з позиціями, які підтримує Тегеран.

Іран має великий вплив серед шиїтського населення Іраку і підтримує потужнеі ополчення в країні. Багдад намагався збалансувати свої відносини з Тегераном та Вашингтоном, який також надає важливу економічну та військову допомогу.

Сутички в Наджафі є останніми в серії кривавих протистоянь в Іраку. Упродовж місяців у країні тривають протести проти іноземного впливу та корупції в органах влади. Силовики вбили сотні учасників цих протестів.