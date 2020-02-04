В Ірані готуються стратити звинуваченого у шпигунстві на користь ЦРУ

В Ірані одну людину засудили до страти, а ще двох – до тривалих тюремних термінів за звинуваченням у шпигунстві на користь Центрального розвідувального управління США, заявив 4 лютого речник судової влади Ірану.

Верховний суд Ірану підтвердив смертний вирок Аміру Рахімпуру, якого, зокрема, звинуватили у спробі передати США інформацію про ядерну програму Ірану, сказав Голамхоссейн Есмаїлі. Він додав, що вирок незабаром буде виконаний.

ЦРУ це повідомлення наразі не коментувало.

Двоє інших осіб, які працювали в благодійній організації, засуджені до 10 років в’язниці за шпигунство і до п’яти років – за дії, спрямовані на підрив національної безпеки.

Подробиць щодо громадянства засуджених осіб, а також їхніх імен не повідомляють.

У 2019 році Іран оголосив про ліквідацію американської розвідувальної мережі в складі 17 осіб. Було оголошено, що суд засудив деяких із них до страти.