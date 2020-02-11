США звинуватили Іран у використанні запуску супутників для розробки балістичних ракет

Сполучені Штати Америки звинуватили Тегеран у використанні запуску супутників для розробки балістичних ракет. Заява пролунала через два дні після того, як іранські чиновники повідомили про невдалу спробу відправити на земну орбіту супутник іранського виробництва.

Державний секретар США Майк Помпео 11 лютого заявив, що «технології, які використовуються для запуску супутників на орбіту, практично ідентичні і взаємозамінні з технологіями, що застосовуються в системах дальнього радіусу дії, зокрема у міжконтинентальних балістичних ракетах» .

«Кожен запуск, невдалий чи ні, надалі дозволяє Ірану набути досвіду використання таких технологій, які могли б принести користь його ракетним програмам під виглядом мирної космічної програми», – наголосив Помпео.

Помпео заявив, що «провідному світовому спонсору тероризму не слід дозволяти розробляти і випробовувати балістичні ракети. Цей стандарт здорового глузду повинен бути відновлений міжнародним співтовариством».

Франція раніше також засудила запуск іранського супутника, закликавши Тегеран дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо своєї ракетної програми.

Іран заперечує звинувачення. Тегеран висловлював наміри сконструювати ще п'ять супутників до березня 2021 року.