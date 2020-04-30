Німеччина заборонила діяльність угруповання «Хезболла» на своїй території

Німеччина заборонила діяльність підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла» на своїй території та кваліфікувала цю організацію як «терористичну», повідомило міністерство внутрішніх справ Німеччини 30 квітня.

Поліція Німеччини провела вранці рейди в Бремені та Берліні, щоб затримати імовірних членів групи.

Раніше Німеччина розмежовувала політичну діяльність «Хезболли» та підконтрольних їй бойовиків, які воювали разом із армією президента Башара Асада в Сирії. Група також є важливою в підтримці уряду прем’єр-міністра Лівану Хасана Діаба, який вступив на посаду в січні.

За підрахунками німецьких силовиків, понад тисяча людей у Німеччині є частиною екстремістського крила «Хезболли». США, які вже давно вважають «Хезболлу» терористичною організацією, разом із Ізраїлем підштовхували Берлін до аналогічного кроку.