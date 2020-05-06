Президент Ірану пригрозив «нищівною відповіддю» у разі продовження ембарго на зброю

Президент Ірану Хасан Роугані 6 травня пригрозив «нищівною відповіддю» в разі, якщо США не зупинять своїх зусиль із продовження дії ембарго на зброю, запровадженого Радою безпеки ООН проти Тегерану. Ембарго має перестати діяти в жовтні.

Державний секретар США Майк Помпео 29 квітня пообіцяв застосувати всі доступні засоби для того, щоб збройне ембарго щодо Ірану продовжило діяти і після жовтня 2020 року. Він також висловив сподівання, що Рада безпеки ООН продовжить обмеження до того, як воно припинить дію.

Проте члени Ради безпеки Китай і Росія, які разом із Францією, Німеччиною і Британією є підписантами ядерної угоди з Іраном 2015 року, будуть протестувати проти продовження дії ембарго. Обидві країни претендують на нові великі контракти з постачання зброї до Ірану.

У телепромові 6 травня Роугані повторив критику на адресу США через вихід Вашингтона з ядерної угоди з Тегераном, назвавши такі дії «дурною помилкою».

«Якщо Америка хоче повернутися до угоди, вона має зняти всі санкції з Тегерану і виплатити компенсацію за відновлення санкцій», – сказав Роугані.

Ядерна угода з Іраном була підписана в 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з «шісткою» переговорників – представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп називав цю угоду помилковою і «найгіршою» в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом і зробив це в 2018 році, а також повернув суворі американські санкції проти Ірану.

Ядерна угода передбачала згортання Тегераном своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також в обмін на завершення дії збройного ембарго.

Іран звинувачує в порушенні ядерної угоди США, а також інших учасників угоди, в першу чергу з Європейського союзу, які, за словами Тегерана, не зуміли пом’якшити наслідки цих санкцій.

Франція, Німеччина і Велика Британія, які в угоді представляють Євросоюз, намагалися врятувати угоду і розробили складну систему фінансово-бартерних операцій, щоб оминути санкції США й надати Іранові деяке полегшення, але в Тегерані кажуть, що цього не досить.

Іран поступово відійшов від своїх зобов'язань за угодою після виходу з неї США.

Вашингтон вважає, що ядерна програма Ірану секретно працює над створенням зброї, натомість Тегеран заявляє про її мирний характер.