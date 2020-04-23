Тегеран погрожує знищенням військових кораблів США

Тегеран знищуватиме американські військові кораблі в разі загрози безпеці Ірану, заявив 23 квітня командувач Корпусом вартових ісламської революції Хоссейн Саламі.

22 квітня із закликом атакувати іранські кораблі, що заважають проходу військових США в Перській затоці, закликав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про інциденти з наближенням іранських катерів до американських кораблів стало відомо 15 квітня.

Після заяви Трампа МЗС Ірану викликав посла Швейцарії, що представляє інтереси США в Тегерані. Йому передали ноту протесту для Білого дому. Іранська влада закликала Вашингтон до дотримання морської безпеки і свободи судноплавства.

Відносини між Вашингтоном і Тегераном загострилися ще сильніше на початку року після операції США з убивства іранського генерала Кассема Солеймані. Іран у відповідь зі своєю території обстріляв американські бази в Іраку. Постраждали десятки військовослужбовців США.