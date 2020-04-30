30 квітня 1980 року, шестеро бойовиків захопили посольство Ірану в Лондоні, взявши 21 заручника, двох із яких убили. Драматична шестиденна облога закінчилася, коли елітні британські війська SAS увірвалися у будівлю, щоб врятувати 19 заручників, які залишилися. П'ятеро бойовиків були вбиті.
Терористи були членами іранського дисидентського угруповання Демократичного революційного фронту звільнення Арабістану (ДРФЛА). Група зажадала звільнити 91 ув’язненого в південній провінції Ірану Хузестан, де ДРФЛА хотіла отримати арабський національний суверенітет.
Після іранської революції 1979 року араби, які проживають у провінції Хузестан, повстали і зажадали автономії. В результаті репресій з боку іранських сил безпеки загинуло понад ста арабських демонстрантів, і багато інших були ув'язнені. Більше десяти елітних військовослужбовців із іранського «Корпусу вартових ісламської революції» також були вбиті у зіткненнях
Терористи були членами іранського дисидентського угруповання Демократичного революційного фронту звільнення Арабістану (ДРФЛА). Група зажадала звільнити 91 ув’язненого в південній провінції Ірану Хузестан, де ДРФЛА хотіла отримати арабський національний суверенітет.
Після іранської революції 1979 року араби, які проживають у провінції Хузестан, повстали і зажадали автономії. В результаті репресій з боку іранських сил безпеки загинуло понад ста арабських демонстрантів, і багато інших були ув'язнені. Більше десяти елітних військовослужбовців із іранського «Корпусу вартових ісламської революції» також були вбиті у зіткненнях