10 Один із заручників, звукорежисер Бі-бі-сі Сім Харріс, проходить по балкону після двох вибухів. Його порятунок дивилися мільйони в прямому ефірі. «Вони кидали гранати, і кімната горіла, тому мені довелося виповзти на балкон, і я дійсно був готовий стрибнути. Я подумав, ну, якби я міг вибратися з цього зі зламаною ногою, я був би в порядку», – сказав Харріс Бі-бі-сі. Харріс відправився в посольство 30 квітня зі своїм колегою, журналістом Бі-бі-сі Крісом Крамером, з питань візи